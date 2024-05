В грузинския парламент се разразиха сблъсъци, тъй като се очаква депутатите да приемат закон за "чуждестранно влияние". Именно той предизвика огромно разделение и стана повод за масови протести.

Обвинения за полицейско насилие по време на протести в Грузия

🚨🇬🇪 FIGHT IN PARLIAMENT ANOTHER fight broke out in Georgia's Parliament over the new "foreign agent" law Why are they always fighting? 🤣 https://t.co/6CzZ5kp6s5 pic.twitter.com/Kq3EcNFrya

Според критици той е олицетворение на руското законодателство, използвано за заглушаване на инакомислието.

🇬🇪👊 Lawmakers in Georgia brawl in Parliament during a debate on the third reading of the controversial “foreign agents law” that has sparked mass protests across the country. pic.twitter.com/vqltJI4yCk