Най-дълго управлявалият президент в света ще се бори отново за държавния пост. 80-годишният Теодоро Обианг Нгема Мбасого оглавява Екваториална Гвинея в продължение на 43 години и изглежда няма намерение скоро да "пусне" властта. Режимът му е печално известен със системни нарушения на правата на човека, включително изтезания и изчезвания.

Според местните медии обаче не се очаква някои от опозиционните политици да има шанс срещу Мбасого.

Equatorial Guinea big man Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, the world's longest-ruling president, is seeking re-election to continue 43-year rule in elections today. Which things hadn’t been invented, and influential people hadn’t been born when he seized power in a 1979 coup? 1/2 pic.twitter.com/ahAig2iWTy