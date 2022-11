Пробив в медицината. На 31 октомври 2022 г. светът приветства първите близнаци, родени след износването на ембрион, замразен през далечната 1992 г.

Предишният рекордьор беше Моли Гибсън, родена през 2020 г. от ембрион, който е бил замразен в продължение на почти 27 години. Интересното е, че тогава Моли отне рекорда от сестра си Ема.

„Има нещо умопомрачително в това”, каза бащата на близнаците Филип Риджуей пред Си Ен Ен. И допълни: "Бил съм на 5 години, когато Бог е дал живот на Лидия и Тимъти, и оттогава той го е запазил".

