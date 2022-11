80-годишният Теодоро Обианг Нгема Мбасого, управлявал Екваториална Гвинея в продължение на 43 години, отново беше преизбран. Той получи почти 95% от гласовете, съобщиха официалните власти шест дни след гласуването.

Equatorial Guinea's 80-year-old President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo has been re-elected for a sixth term with 94.9% of the total votes.



He is the World's Longest Serving President, having ruled the country since 1979.



His son has been his Vice President since 2016. pic.twitter.com/uMcVPGdouS