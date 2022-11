Велосипед, чиито педали се въртят от минувачи, захранва светлинна инсталация във формата на коледно дърво в Будапеща. Използвайки тази иновативна технология, кметът на един от районите на унгарската столица хем отбелязва празничния сезон, хем спестява от рязко увеличаващите се разходи за енергия, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

