Над 150 души бяха леко ранени, когато влак се блъсна в задната част на друг на гара близо до Барселона, съобщиха властите и испанският железопътен оператор Renfe. Регионалните служби за спешна помощ заявиха, че влакът се е движел много бавно, когато е станал сблъсъкът малко преди 8:00 ч. (07:00 ч. по Гринуич), като повечето хора са получили натъртвания и охлузвания.

Верижна катастрофа с 10 коли и два тира на Околовръстното в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Имаше сблъсък между два влака в 7:50 ч. сутринта на гара Монкада и Рейшак-Манреса, по линията, която се движи към Барселона, т.е. единият влак се е блъснал в задната част на другия", заяви за АФП говорител на държавния железопътен оператор.

Пред репортери на мястото на инцидента говорител на регионалната противопожарна служба заяви, че движещият се влак се е сблъскал със "задната част" на неподвижен влак на гара Монткада, която се намира на около 10 км северно от Барселона.

Любителски кадри показват дерайлирал и горящ влак в Канада (ВИДЕО)

At least 155 people have been injured after two commuter trains collided near Barcelona.https://t.co/kcJTIA6RTb