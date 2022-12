Списание "Тайм" избра украинския президент Володимир Зеленски за "Личност на годината" за 2022 г., като посочи, че той е вдъхновил украинците и е спечелил световно признание за куража, проявен при съпротивата срещу унищожителната руска инвазия, предаде Ройтерс.

С отказа си да напусне украинската столица, след като войната избухна и руските бомби заваляха като дъжд, бившият комик сплоти сънародниците си чрез видеообръщения от Киев и започна да пътува из цялата разкъсвана от сражения страна, пише американското списание.

Вчера Зеленски посети украински военни, разположени в близост до фронта в Източна Украйна.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa