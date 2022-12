Джин, най-възрастният член на кей-поп групата BTS, ще изпълни дълга си и ще премине през задължителната военна сужба в Южна Корея.

30-годишната звезда публикува своя снимка с новата си военна прическа. "Изглежда по-сладко, отколкото очаквах", написа той под поста. Южна Корея технически все още е във война със съседката си Северна Корея и поради тази причина всички мъже са задължени да преминат през казарма. Джин започва петседмично обучение в лагер близо до севернокорейската граница. Би Би Си съобщава, че след това той ще бъде разпределен във фронтовата част.

Kim Seok-jin, the eldest member of BTS, has enlisted in the South Korean army. He is the first member of the supergroup to start the mandatory military service.



Jin posted a selfie featuring his freshly cut hair. “Cuter than expected,” he wrote. https://t.co/lBnuDpMAJu pic.twitter.com/Um7TRjxEqg