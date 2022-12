Лекарите останаха шокирани, след като 88-годишен французин пристигна в болница с бомба от Първата световна война, заседнала в ректума му, съобщи Daily Mail.

Възрастният мъж пристигна в болница Sainte Musse в Тулон, Южна Франция, в събота вечерта с надеждата да бъде изваден 8-инчовият артилерийски снаряд от ануса му.

Doctor, I've got a bomb in my bum: Man, 88, sparks hospital evacuation in France after arriving with 8ins WWI artillery shell stuck in his rectum

