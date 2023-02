Продължението на "Гладиатор" ще излезе на екран на 22 ноември 2024 г., съобщава „Deadline“.

Във втората част ще се появи актьорът Пол Мескал (сериалът "Нормални хора"). Продължението на историческата драма ще се развива много години след събитията от първия филм.

