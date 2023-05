"Категорично осъждаме отказа за влизане на евродепутата Андрей Ковачев на 6 май в Северна Македония. Това е безпрецедентно и неприемливо. Това написа лидерът на ЕНП Манфред Вебер в профила си в Twitter.

We firmly condemn the denial of entry of MEP @andreykovatchev on the 6th of May to North Macedonia. It is unprecedented and simply unacceptable. We call on the government of North Macedonia to urgently clarify the situation and will raise the matter in plenary this afternoon.