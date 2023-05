Остри реакции след вандалската проява срещу сградата на Европейската комисия в София. Европредставителството беше залято с червена боя в неделя, по време на протест, наречен „Поход на мира”. В него се включиха представители и привърженици и на партия „Възраждане”.

Реакции дойдоха, както от Европа, така и от политически партии у нас. Актът на българските протестиращи получи критиката на председателя на Европарламента. В пост в Twitter Роберта Мeцола пише, че осъжда този вандалски акт и допълва, че въпреки всичко подкрепата на Европа за Украйна ще става все по-силна. Външното ни министерство също се обяви против тези действия.

Темата влезе и в дневния ред на политиците, а лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че не вижда нищо нередно в заливането с боя и че подобни неща се случват в редица европейски градове.

The building housing the European Parliament Liaison Office in Sofia was targeted by vandals unhappy with our stance in support of Ukraine.



We will clean it up. Our backing of Ukraine will get stronger. Our voice condemning Russia's invasion will only get louder. #SlavaUkraini pic.twitter.com/IHB38RCkXs