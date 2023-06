„Остро осъждам нападението срещу язовир „Нова Каховка“, което застрашава множество цивилни, представлява сериозен риск за околната среда, както и застрашава сигурността на Запорожката атомна електроцентрала. Виновните за този безобразен акт трябва да понесат отговорност”. Това написа президентът Румен Радев в Tweeter.

I most strongly condemn the attack on Nova Kakhovka dam which endangers numerous civilians, poses serious risks to environment as well as threatens security at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Those responsible for this outrageous act should be held accountable.