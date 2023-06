ЕС активира своя Център за реагиране при кризи, каза шефът на външните работи и сигурността на блока Жозеп Борел в отговор на събитията в Русия.

„Преди Съвета по външни работи на ЕС в понеделник координирам действията си в рамките на Европейския съюз и активирах центъра за реагиране при кризи“, каза Борел, ръководител на Европейската служба за външна дейност.

Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.



Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.



Our support to Ukraine continues unabated.