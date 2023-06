Ръководителят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин е приел предложението на президента на Беларус Александър Лукашенко да спре движението на отрядите на "Вагнер" и да предприеме стъпки за деескалация. Това съобщи TAСС, цитирайки пресслужбата на беларуския държавен глава.

⚡️⚡️⚡️ President of #Belarus #Lukashenko held talks w/ head of PMC Wagner #Prigozhin. Negotiations continued throughout the day.



‼️Y.Prigozhin accepted the proposal of President of 🇧🇾 to stop the movement of armed people of the Wagner company on the territory of #Russia pic.twitter.com/Kpf2SW7RNu