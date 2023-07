Транссексуална жена е коронована за първи път за „Мис Нидерландия“, съобщи журито в събота вечер след приключването на конкурса в Льосден.

Победителката е 22-годишната Рики Колe, която заяви, че обича да се застъпва за „всички малки Рики, които са отхвърлени от семействата си“. Журито похвали нейния опит и решителност. „Тази финалистка блестеше през цялото време на шоуто и също така постигна най-голям напредък. Тя има солидна като скала история с ясна мисия“, обяви журито след решението.

