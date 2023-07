Метеор изненада с появата си половин България и Румъния. Ярка светлина и силен тътен стреснаха стотици хора към 22:00 ч. в сряда. Учените от БАН потвърдиха, че става въпрос за метеор, който се е взривил във въздуха. Явлението обаче предизвика голям интерес.

СИЛЕН ГРЪМ И ЯРКА СВЕТЛИНА: Физик от БАН потвърди, че става въпрос за метеор

Метеорът е видян от различни точки на страната. Свидетелските разкази си приличат - всички са забелязали светлина в небето и са категорични, че частицата не е паднала, а е изгоряла във въздуха.

В първите минути някои от хората, видели природното явление, решили, че пада самолет или че е гръмнал бойлер или газова уредба. Михаил Минков от София обаче знаел точно какво виждат очите му.

„Видях много силна светлина и движещи се сенки зад нея. Буквално в същата секунда осъзнах какво става. Метеорът реално влезе от северозапад и приключи към север. Реално видях как частиците изгоряха в атмосферата”, каза Минков.

Гръмнал бойлер или извънземни: Какво помислиха българите за метеора (ВИДЕО)

Той често гледа към небето, с фотоапарат в ръка. Михаил е един от най-добрите астрофотографи в света. Само преди месец негова снимка на Млечния път обиколи света и беше отпечатана от „Гардиън“, „Форбс“, „Таймс“, Daily Mail и National Geographic. Снощи не успял да направи снимка.

„Не съжалявам, защото успях да го запечатам със сърцето и с очите си. И да го споделя със съпругата ми, което беше може би най-красивото”, споделя той.

Охранителни камери и видеорегистратори обаче заснеха падащия метеор, а десетки зрители на NOVA ни изпратиха светкавично видеа в рубриката „Моята новина”. Във Видин обаче не само го видели, а чули и силен тътен.

„Изправихме главите и се видя огромното тяло, за секунди, но голямо, оранжево нещо, което премина. Взривът беше няколко секунди след това”, разказа Елена Паскова.

От "Моята новина": Кадри на падащия метеор (ВИДЕО)

Метеорът стряска и семейство на Тихомир Трайков, край Велико Търново. Докато работи на зеленчуковата си градина, мъжът вижда приближаващата го светлина.

„Стори ми се, че буквално падна между царевицата и горичката. Беше през нощта - между 10 и 11 часа. Лумна като огън. Нямаше взрив”, разказа Тихомир Трайков.

Синът му обаче вижда, че метеорът изгаря в атмосферата. „Точно преди да отиде на земята – пламна и се угаси”, обяснява 8-годишният Илиян Трайков.

За кратко момчето се паникьосало от видяното. Майка му шеговито го успокоила: „Казах му, че извънземните дойдоха, да не се притеснява”, сподели Деси Владовска.

Семейството, като много други, побързало да си нарече желание на падащата звезда.



Тази година за шести пореден път се проведе конкурсът Milky Way Photographer of the year 2023, организиран от Capture The Atlas - блог за пътуване и фотография. Михаил Минков е един от 25-имата фотографи, избран от целия свят измежду над 3000 кадъра.

„Бях селектиран с кадъра ми - 360-градусова времево слята панорама на зимната и лятната арка на Млечния път, заснета в края на март тази година в рамките на около 7 последователни часа от язовир Широка поляна”, каза той.

Снимките на Михаил бяха споделени от Нова Зеландия през Арженита и Щатите. От медии като NatGeo Испания, CNN, SkyNews, BBC, DailyMail, PetaPixel, Bored Panda.

Колко са метеоритите, които наистина причиняват щети?

Земята ежедневно е подложена на удари от метеорити, които обаче попадат предимно в необитаеми райони на сушата или в океаните. Над 6000 космически обекта успяват да достигнат повърхността ѝ, без да изгорят в атмосферата. Около 1/3 от тях падат на сушата.

Намерени са около 190 кратера, оставени от падането на космически обекти. Веднъж на близо десет години в атмосферата на планетата попадат метеорити с диаметър 10 метра.

Най-много два пъти в хилядолетието е възможно Земята да стане свидетел на събитие, подобно на падането на Тунгуския метеорит през 1908 година. Явлението тогава изумява света. Повалени са около 80 милиона дървета в региона и отнема живота на поне трима души.

Ако се вярва на теорията, че метеорит е унищожил живите организми преди над 65 милиона години, включително и динозаврите, то подобен феномен би бил възможен след поне 100 милиона години, успокояват изследователите.

Как учените коментират явлението

В исторически план подобни събития са изключително редки. За това и интересът към тях е голям. За последно у нас през 1966 година са намерени три скални къса край Полски Тръмбеш.



Пенчо Маркишки от Института по астрономия вижда небесното явление, докато е на космически лагери за ученици и студенти в Осоговската планина. Според физика този метеор има специфична характеристика – жълт и е навлязъл сравнително бавно в атмосферата.

„Такива ги наричахме болиди и се запитахме към кой метеорен поток принадлежи. В края на юли се наблюдават два метеорни потока, които са жълти на цвят, бавни. Навлизат бавно в атмосферата, както беше и това тяло”, обясни Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

Всяка година в земната атмосфера навлизат средно 30 000 космически тела, с различни размери. Повечето от тях изгарят, докато стигнат земната повърхност.

„Всички метеорни тела, които навлизат косо в земната атмосфера, се нагряват до взривяване. То става на няколко десетки километра височина и ни предпазва”, добави Маркишки.



Явления от този тип у нас са рядкост. Най-запомнящо се е било падането на метеорит в средата на 60-те години на миналия век във Великотърновско. От обсерваторията в Рожен са документирали и този случай като исторически.

„Учените предупреждават, че до края на този месец се очаква космическо шоу на така наречените падащи звезди. Най-активни ще са метеорите от потока Персеиди в средата на август”, каза директорът на Националната астрономическа обсерватория „Рожен” доц. Никола Петров.