Индия стартира третата си мисия до Луната и се надява да стане първата, която ще кацне в близост до южния полюс, който рядко е изследван, предаде Би Би Си. Ще отнеме малко време, за да стигне дотам. Орбиталният апарат, спускаемият модул и марсоходът "Chandrayaan-3" се очаква да пристигнат едва в края на август.

Но ако успее, Индия ще стане едва четвъртата страна - след САЩ, Китай и бившия Съветски съюз - която успешно ще постигне меко кацане на Луната. На ракетата няма астронавти.

India makes the history, the @isro LVM-3-M4 rocket lifts-off for the #Moon with #Chandrayaan-3 lander and rover🇮🇳 pic.twitter.com/MsOgX8Phxx — Indian Aerospace Defence News - IADN (@NewsIADN) July 14, 2023

Ако "Chandrayaan-3" успее да постави успешно апарата "Vikram" на повърхността на Луната, Индия ще стане първата страна, която ще кацне в близост до малко изследвания южен полюс. Това е район, който остава в сянка, много по-голям от този на северния полюс на Луната. Според учените има много по-голяма вероятност в този район да бъде открита вода.

Семейства изпращат своето ДНК в космоса (ВИДЕО)

„Индия има по-голям научен интерес към южния полюс, защото екваториалната област, която е безопасна за кацане, вече е достигната и за нея има много данни”, казва ръководителят на „Isro” Срийдхара Паникер Соманатх.

Indian Space Research Organisation #ISRO to launch #Chandrayaan3 by LVM3 rocket at 2.35 pm today from Sriharikota. pic.twitter.com/8f5cBjXlnY — All India Radio News (@airnewsalerts) July 14, 2023

"Ако искаме да направим значимо научно откритие, трябва да отидем в нов район като южния полюс, но там има по-големи рискове за кацане", добави той.

India makes history as Indian Space Research Organisation launches rocket to the Moon.



Video: @NewsIADN | Twitter pic.twitter.com/3YuyKrwLbZ — Hope TV Kenya (@HopeTV_KE) July 14, 2023

НАСА също обяви плановете си да изпрати американски астронавти на южния полюс на Луната до 2024 г. - основно за да търсят вода.

ДА ОБИКОЛИШ ЛУНАТА: Вижте уникална 3D реплика на земния спътник (ВИДЕО)

"Водата е необходимост за продължаване на изследванията, тъй като потенциално може да се използва за пиене, охлаждане на оборудване, дишане и производство на ракетно гориво за мисии по-далеч в Слънчевата система", се казва в съобщението на НАСА. Според организацията, опитът, който ще придобият на Луната, ще бъде използван за подготовка за изпращане на астронавти на Марс.