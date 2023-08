На жителите по западното крайбрежие на Флорида беше наредено да се евакуират във вторник преди урагана "Идалия".

Синоптиците предупредиха, че бурята се засилва над Мексиканския залив и вероятно ще стане „изключително опасна“, преди да достигне сушата.

Очаква се топлите води в близост до залива, близо до 31 градуса по Целзий, да превърнат Идалия в „изключително опасен голям ураган, преди да стигне до сушата утре“, каза НЦУ.

Good morning. Not as warm this morning! Happy Bleu! 9am mid 70s-mid 80s. Rain coast. Wind becomes ESE 10-15 mph. Coastal flood adv as Idalia moves North in Gulf toward Florida. Water higher by 1-2’ thru Wed. Highs low 90s. Aft/eve storms. @wdsu #nola #lawx pic.twitter.com/aVLRKxtzsR