В чест на Деня на независимостта художникът Денис Алиев откри триизмерна инсталация с името „България“. Творбата е вдъхновена от патриотичния дух на автора и представлява куб, в който са разположени висящи дървени кубчета, образуващи два важни за страната ни символа, погледнати от различни ъгли - картата на България и Лъв.

„ДРУГОТО ЛИЦЕ“: Как се рисуват портрети със сол? (ВИДЕО)



Откриването на инсталацията беше съпроводено с концерт на Веси Бонева, No More Many More и Спенс, а водещ на събитието беше Наско Михайлов.