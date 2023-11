Григор Димитров затвърди фамозната си форма и срещу Хуберт Хуркач. Нашенецът срази поляка в три сета и си гарантира място в полуфиналите на Мастърса в Париж, пише Gong.bg

Първият сет между Димитров и Хуркач мина под доминацията на българина, който на няколко пъти вдигна публиката в зала „Берси“ на крака, а с едно от изпълненията си предизвика възхита в социалните мрежи.

Брилянтен: Григор Димитров е на полуфинал в Париж

От най-големия канал за тенис в света Tennis TV написаха: "Закачете я в Лувъра", като имаха предвид снимката от отиграването на Григор.

Hang it in the Louvre 🖼



All the angles of @GrigorDimitrov's INCREDIBLE overhead 😍#RolexParisMasters pic.twitter.com/HInInkm1vT