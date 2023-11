Европейската комисия ще разследва България, след като стана ясно, че руската компания „Лукойл“ се е възползвала от вратички в санкциите на ЕС, за да спечели 1 милиард евро за военните нужди на Кремъл.

