Актьорството не е състезание за мен. Едно от първите неща, които научих за професията беше, че единственият човек, срещу когото се състезаваш, си самия ти. Това споделя големият актьор Ед Харис, който навършва 73 години на 28 ноември.

Харис е роден през 1950 г. в Енгълуд, Ню Джърси, САЩ, в презвитерианско семейство от средната класа. Родителите му са Маргарет Шол, туристически агент и Робърт Л. „Боб“ Харис, работещ в книжарницата на Художествения институт в Чикаго и бивш певец в хора на Фред Уоринг. Харис е вторият от трима братя – Пол и Робърт.

Ед завършва гимназията “в Тенафлай, Ню Джърси през 1969 г., където играе във футболния отбор и е капитан на отбора през последната си година там. Спортист – звезда в гимназията, Харис се състезава по лека атлетика в Колумбийския университет в Ню Йорк през 1969 г.

Две години по-късно, задено със семейството си, той се мести в Оклахома, където открива интереса си към актьорската игра в различни театрални пиеси. Записва се да учи драматургия в университета в Оклахома. След няколко успешни роли в местни театри той се премества в Лос Анджелис и се записва в Калифорнийския художествен институт. В него Харис следва две години и получава бакалавърска степен по Изящни изкуства през 1975 г.

Харис започва кариерата си на театралната сцена. От средата на 70-те до средата на 80-те години Харис намира стабилна работа в телевизията.

