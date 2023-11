99-годишният бивш президент на САЩ Джими Картър се появи на публично място, за да поведе двама от своите наследници и петте живи първи дами на САЩ на възпоменателната служба за съпругата му Розалин Картър, която почина на 19 ноември на 96 години.

Despite his own frail health, 99-year-old former President Jimmy Carter attended a memorial service for his wife of 77 years, Rosalynn Carter. He sat in the first row, flanked by his children and near other presidents and first ladies. pic.twitter.com/U613qfVkb5