Един човек е бил убит, а двама - ранени, от нападател на минувачи в центъра на Париж, близо до Айфеловата кула, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на френския вътрешен министър Жералд Дарманен в социалната платформа "Екс".

"Храбри полицаи току-що арестуваха нападател, атакувал минувачи в близост до крайбрежния булевард "Гренел". Аварийните служби са се погрижили за тялото на загиналия и за ранените. Моля, избягвайте района", написа министърът, който първоначално съобщи за един ранен.

Според информация на Франс прес нападателят е известен на властите радикален ислямист, който страда от псхичино разстройство. Агенцията цитира министър Дарманен, който каза, че този извършител вече е бил съден относно нападение през 2016 г.

АФП предаде още, че при атаката той е крещял "Аллах акбар". Това бе потвърдено от Дарманен. По неговите думи нападателят е казал, че е бил повлиян от ситуацията в Газа.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Прокуратурата на Франция по антитероризма обяви, че за момента не е започнала разследване. "Нападателят е бил неутрализиран от полицията много бързо. Опитахме се да спасим живота на човека, който загина. Нападнатите хора са туристи", заяви за телевизия Бе Еф Ем доктор Патрик Пелу.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Позовавайки се на полицията, Бе Еф Ем съобщи, че убитият е германски гражданин, а оръжието на убийството е било чук. Ройтерс отбелязва, че тази трагедия се случва осем месеца преди летните Олимпийски игри, на които Париж е домакин, и повдига въпроса за сигурността по време на най-голямото спортно събитие в света.

Агенцията обръща внимание на факта, че управата на френската столица планира невиждана досега церемония по откриването на форума на река Сена, на която се очаква да присъстват 600 000 зрители.

