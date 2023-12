Националният музей на жените в изкуствата във Вашингтон отвори отново за обществото на 21 октомври след две години и 70 милиона долара ремонт, съобщава Voice of America (VOA).



След две години работа по разширяването на Националния музей на жените в изкуствата във Вашингтон, реновираният музей беше отворен отново в столицата на нацията на 21 октомври, разказва Карина Бафраджиян.

Музеят е направен по-достъпен за хора с увреждания, изложбените зали са по-просторни, а колекцията от експонати на музея е нараснала с около 40%. Сега има около 6000 артефакта и шедьоври – включително известната Фрида Kaло. Главният куратор на музея коментира, че музеят показва работата на съвременни жени художници.



„Отваряме отново със специална изложба, наречена Sky is the Limit, която е за жени скулптори, които работят в много смел мащаб и с невероятен набор от материали, които ще могат да се видят до края на февруари. И след това през цялата година представяме нова изложба в нашата колекция наречена Remix, която представлява девет тематични групи от исторически и съвременни произведения на изкуството от колекцията“, казва Катрин Уот пред Voice of America (VOA).



Посетителите могат да видят известния полилей от португалската художничка Йоана Васконселос; както и скулптурата на Бременната Нана, направена от френско-американския скулптор Ники дьо Сен Фал, който също е известен с работата на фонтана Стравински извън Центъра Помпиду в Париж.



„... Жените са наистина далеч от постигането на парите или равенство в света на изкуството. И така, мисията на музея в някои отношения е по-важна от всякога. Нашата надежда е, че това ще продължи до точката, в която ще постигнем равенство между половете в изкуствата. Но мисля, че този музей ще бъде наистина критичен за поддържането на барабанния ритъм за важността на мисленето за творчеството сред артисти от всички полове“, разказва Катрин Уот.



Според уебсайта за пазара на изкуство Artnet в периода между 2008 и 2020 г. творбите на жени художници са съставлявали едва една десета от всички експонати в американските музеи.

Служители в Националния музей на жените в изкуствата се надяват, че работата им ще започне да променя това.