Световната здравна организация призова правителствата по целия свят да увеличат данъците върху алкохола и подсладените със захар напитки (ПЗС).

След като проучи данъчните ставки, СЗО заяви във вторник, че средната глобална данъчна ставка върху "нездравословните продукти" е твърде ниска, докато продукти като виното са напълно освободени от данъци в някои европейски страни.

По данни на СЗО всяка година 2,6 милиона души умират от употреба на алкохол, а 8 милиона души умират поради нездравословно хранене.

Здравната агенция на ООН заяви, че по-високите данъци ще спомогнат за намаляване на потреблението на тези продукти и ще стимулират компаниите да произвеждат по-здравословни продукти.

Think again if you guzzle soda and other sugary drinks. The beverages you consume can have a serious impact on your health.



Only 108 countries have taxes on sugar-sweetened beverages and they don’t even include all types! Raising taxes on drinks like soda decreases consumption… pic.twitter.com/Ap8q96CjyL