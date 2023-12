Стрелба в кампуса на Университета на Невада в Лас Вегас (UNLV) взе жертви. Учебното заведение публикува съобщение в социалната мрежа X, което гласи: "Това не е тест. БЯГАЙТЕ - СКРИЙТЕ СЕ - ОТБРАНЯВАЙТЕ СЕ".

UPDSouth - UNLV UPD Alert - UNLV University Police responding to additional report of shots fired in the Student Union, evacuate the area, RUN-HIDE-FIGHT.

Полицейското управление в Лас Вегас съобщи, че служители са на мястото на инцидента и са ликвидирали заподозрения. Те призоваха студентите да избягват района. Властите добавиха, че броя на жертвите все още не е потвърден.

Heavy police presence at the University of Las Vegas following an active shooting incident. Officers are positioned on campus rooftops as part of the ongoing response.pic.twitter.com/E523BpKBqw#UNLV #LasVegas #ActiveShooter