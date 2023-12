От ChatGPT до въздействието на машинното обучение върху музикалната и филмовата индустрия, академичните среди и политиката - генеративният изкуствен интелект (ИИ) доминира през 2023 г. Това съобщава журналистът на Voice of America (VOA), Деана Мичъл в своя репортаж от Остин, Тексас.

Генеративният изкуствен интелект се вплете в много индустрии през 2023 г. със значително въздействие върху музикалната и филмовата индустрия, академичните среди и политическата реклама. Но най-голямата промяна се крие в ръцете на потребителите, като ChatGPT дава на хората, които не са специалисти в областта на технологиите, да генерират текст, изображения, видеоклипове, музика и софтуерни кодове, разказва Мичъл.

Учениците бързо възприеха технологията, което предизвика тревога сред някои учители, но преподавателят Дони Пиърси вижда нещата от друга гледна точка.

"Идеята за изкуствен интелект в образованието предизвиква притеснения сред редица преподаватели. Определено разбирам тези притеснения, но имам чувството, че ще има много повече добри резултати, след като ние, учителите, разберем как най-добре да го използваме." Това посочва пред VOA Дони Пиърси, който преподава на ученици в пети клас.

Пиърси позволи на учениците да използват ChatGPT, за да създадат пиеса, а след това да я коригират, за да я направят своя собствена интерпретация, съобщава порталът.

"Изкуственият интелект ни написа целия сценарий, а ние дори не знаехме, че в пиесата ще има елемент на пътуване във времето", разказва Катрин Макормик, ученичка от пети клас.

Музикантката Холи Херндън е разработила приложение, наречено “Холи +”, което позволява на хората да пеят, използвайки нейния глас в реално време.

Подобна технология е използвана от анонимен Tik Tok потребител, който е създал популярния хит "Heart on My Sleeve", използвайки гласовете на мегазвездите Дрейк и The Weeknd.

"Мисля, че в момента това изглежда наистина страшно и напълно разбирам, защо хората се притесняват от ИИ, но мисля, че в бъдеще може да се създаде начини, по които артистите да не се чувстват така, сякаш ИИ е отказал негативно влияние върху кариерата им”, разказва Холи Херндън.

Въпросът за използването на чужди образи, глас, труд за създаване на генеративни набори от данни за изкуствен интелект беше причина за стачките на холивудските актьори и сценаристи. Дънкан Ирланд помогна за договарянето на новия договор на актьорите със студиата, предава VOA.

"Това, от което се нуждаехме, беше информирано съгласие и справедлива компенсация. Това бяха основните принципи, за които се борехме. А също и за ограничения върху използването на генеративен изкуствен интелект. Всички тези неща са разписани в този договор", каза Дънкан Ирланд от Съюза на артистите в развлекателната индустрия.

Генеративният ИИ е използван и за създаване на политически deepfake преди президентските избори в САЩ през 2024 г.

Въпросните видеоклипове са свързани с републикански съперник на бившия президент Доналд Тръмп. Видеото включва генерирани от ИИ изображения на Тръмп, който прегръща бившия главен медицински съветник на Белия дом Антъни Фаучи, който е непопулярен сред много републикански избиратели, съобщава VOA.

Европейският съюз с правила за контрол на изкуствения интелект

Професорът от Станфордския университет Ге Уанг казва, че технологиите изпреварват човешките регулатори.

"Преди още да сме имали възможност наистина да разберем, какво всъщност представлява една технология, следващата революционна техника е пред нас. Залогът е как общуваме, как работим", разказва Ге Уанг.

Федералните законодатели въведоха мерки, насочени към използването на deepfake и друго манипулирано съдържание във федералните избори. През октомври президентът на САЩ, Джо Байдън подписа заповед, с която се установяват нови стандарти за безопасност и сигурност на изкуствения интелект, припомня Voice of America (VOA).