Националната гора "Пайк" е дом на много представители на дивата природа и разкрива истинската красота на Колорадо, предава Voice of America (VOA).

Неговата площ от 405 000 хектара. "Пайк" предлага спиращи дъха пейзажи, с извисяващи се върхове, зелени гори и обширни пасища.

Тази завладяваща планинска красота е истинско убежище за ентусиастите.

Waking up to this #Colorado view soothed my soul this weekend…and gave me an idea for a super creepy thriller set in a remote corner of Pike National Forest…why am I like this?!?!🤔#amwriting #writerslife #nature#WritingCommunity pic.twitter.com/HaA6AWAAP5