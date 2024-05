Алжирец, който бил отвлечен на 19 и открит 26 години по-късно, бил укрит само на няколко минути пеш от дома на семейството си през цялото време. Никога обаче не потърсил помощ, защото бил убеден, че похитителят му е „направил магическо заклинание“. Омар бин Омран бил открит през уикенда и сам разказал защо не се е върнал при близките си.

Мъжът изчезва по време на продължителната Гражданска война в Алжир през 1998 г. Това кара семейството му да предположи, че е бил убит в конфликта между правителството и ислямистки бунтовнически групи.

In a startling discovery, Omar Bin Omran, who disappeared at the age of 17 nearly three decades ago, was found alive in a hidden cellar of his neighbor's house in Djelfa, Algeria. Omar was believed to have been kidnapped and was found on May 12, cowering in a hole beneath a sheep… pic.twitter.com/he7JqPrTqg