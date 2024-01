Първата ракета в мъжкия ни тенис Григор Димитров спечели турнира в Брисбън, Австралия от сериите АТП 250 с награден фонд 661 585 долара.

“Отдавна не съм печелил такъв трофей. Малко съм емоционален. Благодаря Ви за подкрепата!, каза Григор Димитров в интервюто си след награждаването.

Вторият в схемата българин надделя над номер 1 Холгер Руне от Дания с 7:6 (5) и 6:4 за 1:47 часа игра. Димитров игра за 18-и път на финал на АТП в кариерата си и спечели деветата си титла.

