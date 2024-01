Датският крал Фредерик X се възкачи днес на престола. Той наследи майка си, кралица Маргрете Втора, която официално абдикира, след като бе монарх в продължение на 52 години. Огромно множество се събра в Копенхаген, за да стане свидетел на този исторически момент, съобщи Ройтерс.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

King Frederick X has officially taken to the balcony for the official announcement of a new reign.



From the PoV of a BRF fan, He does appear to be quite emotional, which is quite sweet pic.twitter.com/1UysVkwXwq