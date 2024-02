Звездата от „Супермен“ и „Вещерът“ Хенри Кавил участва в новия филм на режисьора Гай Ричи „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ („Министерството на неджентълменската война“).

Лентата разказва за група мошеници, които тръгват на дръзка мисия срещу нацистите, използвайки изцяло нетрадиционни и крайно "неджентълменски“ бойни техники, пише списание People.

🚨 The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, 19 de abril nos cinemas! pic.twitter.com/2G1UtAmlU2 — Henry Cavill LIFE (@LifeCavill) January 30, 2024

По информация на пресата филмът се основана на реално събитие, описано в наскоро разсекретени файлове на британското Военно министерство. Става дума за операцията на първата по рода си специална военна организация, създадена по време на Втората световна война от министър-председателя на Обединеното кралство Уинстън Чърчил. Част от групата е и създателят на Джеймс Бонд Иън Флеминг.

Кавил, който участва и в шпионския филм Argylle, написа в Instagram: „Рядкост е да попаднеш на толкова отдаден екип. Способността на Гай Ричи да изтъче историята и да създава характери е несравнима, той я владее като магия“.

Лентата не е първата съвместна работа на Ричи и Кавил. Двамата работят заедно и по филма "Мъжът от U.N.C.L.E".

„Министерството на неджентълменската война“ е адаптация по книгата „ Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII“ от Деймън Луис.

Филмът ще излезе по кината през април.