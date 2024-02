Сградата и галериите на Националния архив на САЩ бяха евакуирани, след като двама протестиращи изсипаха червен прах върху защитното стъкло на оригинала на американската Конституция.

Инцидентът е станал около 14:30 ч., съобщават от Националния архив. Не са причинени щети на оригиналния документ.

Екоактивисти заляха със супа „Мона Лиза“ в Лувъра (ВИДЕО)

На видеоклип, публикуван в X, се виждат двама мъже, покрити с червеникаво-розов прах, които стоят пред защитното стъкло, зад което се помещава Конституцията на САЩ.

"Не искаме края на цивилизацията, но това е пътят, по който вървим в момента", предупреди групата Declare emergency, която пое отговорност за акцията.

BREAKING: Climate activists just ruined the display of the Constitution in the Rotunda of the National Archives in DC. They poured red powder on themselves and the display.



Security stands around doing nothing for minutes until they finally get arrested. pic.twitter.com/bXggSHgl4T