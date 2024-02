Отборът на Изтока победи Запада с 211:186 в Мача на звездите в NBA, който се проведе в Индианаполис. Звездното шоу се върна към стария си формат, който противопоставя най-добрите играчи от двете конференции в Лигата за първи път от 2017 г. насам.

Зрителите станаха свидетели на атрактивен двубой, който разби рекорда за най-много точки в историята на Мача на звездите - общо 397, с което бе подобрен рекордът от 374 точки, отбелязани през 2017 г.

Играчите на Изтока записаха 42 тройки, което също е рекорд, а над всички на корта бе гардът на "Милуоки Бъкс" Деймиън Лилард, който вкара 39 точки (от тях 11 тройки). След срещата Лилард получи трофея за "Най-полезен играч", носещ името на Коби Брайънт.

NBA All Star game should be competitive



NBA All Star game : https://t.co/m5mfDk0eVX