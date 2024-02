Шлеп се заби в мост в Китай в делтата на Перлената река днес и го срути. Автомобили, намиращи се в този момент на откъснатата част на моста, са се изсипали във водата.

A cargo ship rammed into Lixinsha Bridge (沥心沙大桥) over the Pearl River in Wanqingsha Town (万顷沙镇), Nansha District, Guangzhou, at around 5:30am Feb 22. A whole section of the bridge is gone and several vehicles fell into the river.



The cargo ship was traveling from… pic.twitter.com/YY3o1sQRUc — Byron Wan (@Byron_Wan) February 22, 2024

Инцидентът се разиграл в близост до град Гуанчжоу, столица на провинция Гуандун. Градската служба по водна безопасност заяви, че шлепът се е движил от град Фошан до южната част на Гуанчжоу.

Катастрофата в колоните на моста е станала рано сутринта. Изображение от камери за видеонаблюдение показват шлепа, спрял между две колони на моста "Лисинша", част от чиято двулентова пътна настилка липсва.

Two people were killed after a barge collided with a bridge over a waterway in China's Pearl River Delta near Guangzhou city, causing part of the bridge to break off, plunging vehicles into the water, Chinese state media reported https://t.co/AXtp0I7S0d — Reuters (@Reuters) February 22, 2024

🔺The captain of a cargo ship that rammed into a bridge over the Pearl River in #Guangzhou, southern China on Thursday morning has been arrested. At least one person is missing after the incident that sent vehicles hurtling into the water.

🔺The Guangzhou bus company… pic.twitter.com/WfDaO7qyKj — Record GBA (@RecordGBA) February 22, 2024

Движението по моста е преустановено, а властите разследват причините за инцидента. За момента няма данни за жертви.