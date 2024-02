Триптих на Банкси беше продадена за близо 2 милиона щатски долара по време на търг, организиран от аукционна къща "Кристис" в Ню Йорк.

Банкси разкрива собственото си име в забравено интервю

Акцент на търга беше и колекция от вещи на Елтън Джон. Те бяха продадени за 8 млн. щатски долара.Това е първият от серията търгове, посветени на изпълнителя.

