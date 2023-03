Творба на Банкси със заглавие "Brace Yourself!" ("Стегни се!") се продаде за над 2 млн. щатски долара, което е три пъти повече от цената, обявена в началото на аукциона, предаде БТА.

По време на търга е имало музикален съпровод от групата, вдъхновила създаването на творбата.

Sold for $2,032,000. A Banksy: Signed "Brace Yourself!" Original Grim Reaper Painting.

Sold in Julien's Auctions "Brace Yourself For Banksy: Modern And Contemporary Art" in Beverly Hills and online at https://t.co/diFgk0JmgL pic.twitter.com/eu4Cdem2Ud