Трима американски астронавти и един руски космонавт излетяха от Флорида с ракета на компанията "Спейс Екс" към Международната космическа станция. Там те ще останат около шест месеца, съобщиха световните осведомителни агенции.

Космическият кораб с трима мъже и една жена на борда достигна орбита за около девет минути. Планирано е той да се скачи с МКС във вторник.

Изстрелването беше насрочено първоначално за събота местно време, но се отложи с 24 часа поради неблагоприятни метеорологични условия.

Капсулата, наречена "Индевър", вече е използвана за четири предишни пилотирани мисии от "Спейс Екс".

Четиримата пътници този път са членове на осмия редовен ротационен американски екипаж на МКС, транспортиран от "Спейс Екс" за НАСА. Американецът Майкъл Барат е единственият астронавт от екипажа, който вече е работил на МКС. Това е първата мисия за другите двама американци - Матю Доминик и Джанет Епс, както и за руския космонавт Александър Гребьонкин.

НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос", които съвместно ръководят МКС, имат програма за обмен на астронавти, като всяка от тях се редува да изпраща член на екипажа с другата страна. Тази програма се запази въпреки войната в Украйна, а МКС сега е една от малкото области на сътрудничество между Вашингтон и Москва.

