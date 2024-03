Украинската лента "20 дни в Мариупол" спечели "Оскар" в категорията за най-добър игрален документален филм.

"Иска ми се да не бях правил този филм. Русия да не беше окупирала градовете ни. Да не убиваха десетки хиляди от моите събратя украинци. Не мога да променя миналото и историята, но всички можем да подсигурим, че стореното ще бъде поправен и истината ще възтържествува. Така всички хора, които жертваха живота си, няма да бъдат забравени. Включително в Мариупол. Киното създава спомени, а спомените - история", заяви в емоционална реч режисьорът Мстислав Чернов.

