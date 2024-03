Броени часове преди връчването на наградите "Оскар", смятанo за едно от най-важните събития в света на шоубизнеса, ви разказваме кои филми, базирани на реални събития, бяха номинирани в това издание. Всички те са претенденти за наградата за най-добър документален филм на 96-ата церемония.

"Боби Уайн: Президентът на народа"

Роден в бедняшките квартали на Кампала, Боби Уайн, угандийски опозиционен лидер, бивш член на парламента, активист и музикант, рискува живота си, за да се бори с безмилостния режим, ръководен от Йовери Мусевени. Той е на власт от 1986 г. и промени конституцията на Уганда, за да му позволи да се кандидатира за още един петгодишен мандат.

Those who say HE Bobi Wine acted a movie are feeble-minded;

Museveni's daughter directed 27 guns- ALL actors are still alive even those who "died" in the movie;



Those who died in HE Bobi wine's documentary are still DEAD, and you call that an acted movie? Idiots!!!#Oscars2024 pic.twitter.com/hIiZsMlrgM — TROUBLE 🦁 (@HustleGodFather) March 10, 2024

Кандидатирайки се на президентските избори в страната през 2021 г., Уайн използва музиката си, за да осъди диктаторския режим и да подкрепи мисията си в живота да защитава потиснатите и безгласните хора на Уганда. В тази битка той трябва да се изправи и срещу полицията и военните на страната, които не се страхуват да използват насилие и изтезания в напразен опит да сплашат и заглушат него и поддръжниците му.

"Вечната памет"

"Вечната памет" е чилийски документален филм от 2023 г., режисиран от Майте Алберди. Филмът проследява връзката на чилийския журналист Аугусто Гонгора и актрисата Паулина Урутия. Беше избран в конкурса за документални филми в световното кино на филмовия фестивал в Сънданс през 2023 г., където спечели голямата награда на журито. Получи одобрението на критиците и беше обявен за един от 5-те най-добри документални филма за 2023 г. от Национален съвет за преглед на филмите.

My 67th Film of 2024: The Eternal Memory pic.twitter.com/xxthpqofE5 — Niall (@MiallNurphy) March 8, 2024

Сюжетът: Аугусто Гонгора и Паулина Урутия са двойка от 23 години. Той е един от най-известните журналисти и телевизионни водещи в Чили. Съпругата му Паулина, галено наричана „Паули“, е актриса, която е била министър на културата и изкуствата от 2006 до 2010 г. Когато Аугусто е диагностициран с болестта на Алцхаймер, Паулина започва да се грижи за него. През цялата си кариера Аугусто е посветен на това зверствата на диктатурата на Пиночет да не бъдат забравени. Днес от него и съпругата му зависи да запазят неговата идентичност въпреки предизвикателствата на болестта му. Всеки ден двойката се сблъсква с трудностите, причинени от Алцхаймер, но също така запазват нежността и чувството за хумор, които ги свързват.

"Четири дъщери"

Това е документален филм на арабски език от 2023 г., режисиран от Каутер Бен Хания. Филмът е международна копродукция между Франция, Тунис, Германия и Саудитска Арабия.

Филмът се състезава за Златна палма на 76-ия филмов фестивал в Кан, където отбеляза световната си премиера на 19 май 2023 г. Излиза във Франция на 5 юли 2023 г. Беше избран като тунизийски кандидат за най-добър международен игрален филм на 96-ите награди "Оскар".

Сюжет: Олфа е майка на четири дъщери в Тунис. Един ден двете ѝ по-големи дъщери изчезват. За да запълни останалата празнина, филмовият режисьор Каутер Бен Хания кани професионални актриси и доближава зрителя до житейските им истории. Филмът съчетава мотиви от документални и художествени филми.

If you will have an #Oscars ballot, then Whom you choose for the Best Documentary feature film this year?

- 20 Days in Mariupol

- Bobi Wine: The People's President

- The Eternal Memory

- Four Daughters

- To Kill a Tiger#ltc #letstalkcinmeaaa #Oscars2024 pic.twitter.com/TJLroCKbWo — Letstalkcinemaaa (@letstalkcinemaa) March 8, 2024

"Да убиеш тигър"

"Да убиеш тигър" е канадски документален филм от 2022 г., режисиран от Ниша Пахуджа. Сюжетът се съсредоточава върху семейство в Джаркханд, Индия, което се бори за справедливост, след като дъщеря им тийнейджърка е била брутално изнасилена.

Премиерата на филма беше на Международния филмов фестивал в Торонто на 10 септември 2022 г. Филмът имаше своята американска премиера на Международния филмов фестивал Lighthouse през юни 2023 г.

Той първоначално беше пуснат в избрани кина в САЩ без дистрибутор на 20 октомври 2023 г., последван от преиздание на 9 февруари 2024 г. Преди това Дев Пател и Минди Калинг се включиха във филма като изпълнителни продуценти. През февруари 2024 г. Netflix придоби световни права за разпространение на документалния филм, като планира да го пусне на своята платформа възможно най-скоро, като Приянка Чопра Джонас също се присъедини към филма като изпълнителен продуцент.

A real tale of courage, resilience and grit in the face of adversity- now an Academy Award nominee for Best Documentary Feature 🔥🙌



To Kill A Tiger, now streaming, only on Netflix!#ToKillATigerOnNetflix @ToKillATigerDoc #StandWithHer @NishaPahuja pic.twitter.com/eL4YBTRwLM — Netflix India (@NetflixIndia) March 10, 2024

"20 дни в Мариупол"

Това е украински пълнометражен документален филм от 2023 г., режисиран от украинския военен кореспондент, фотограф и журналист на „Асошиейтед прес“ Мстислав Чернов.

Световната премиера на филма се състоя на филмовия фестивал Сънданс през 2023 г., където печели наградата на публиката в секция „Световно документално кино“. През 2024 г. печели наградата на Гилдията на режисьорите на Америка и БАФТА.

"20 Days in Mariupol" is the true film of the moment. And many more moments in the future because this film is as real as russian aggression in Ukraine has been for years. A couple of weeks ago it brought Ukraine its first BAFTA award. It has been shortlisted for two Oscars… pic.twitter.com/APOahCG1x1 — Maria Romanenko 🇺🇦 (@rommari) March 9, 2024

Избран е за украинския кандидат за най-добър международен игрален филм на 96-ите награди на Академията. Остава извън окончателната селекция с номинираните в тази категория, но участва в надпреварата за най-добър документален филм.

Филмът получава високи оценки от критиците и е обявен за един от петте най-добри документални филма за 2023 г. от Националния съвет на филмовите критици на САЩ. Прожектиран е в началото на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН.

