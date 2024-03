„Оскарите“ почетоха руския опозиционер Алексей Навални. След награждаването в категорията за най-добра оригинална песен, бе прожектирана част от реч на починалия в затворническа колония противник на Путин.

„20 дни в Мариупол“ е първият украински филм, спечелил „Оскар“ (ВИДЕО)

„Чуйте, имам да ви кажа нещо много очевидно. Не ви е позволено да се отказвате. Ако решат да ме убият, това означава, че ние сме невероятно силни. Трябва да използваме тази сила, да не се отказваме, да помним, че имаме огромна власт, която е потисната от тези лоши хора. Не осъзнаваме колко силни сме всъщност. Единственото нещо, от което злото се нуждае, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо. Така че – бъдете активни“, заяви Навални в речта, включена във филма.

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing."



