Феноменален Григор Димитров сломи съпротивата на Александър Зверев и след 6:4, 6:7, 6:4 достигна до финала на турнира в Маями. Двубоят беше много успорван и продължи над два часа и половина, пише gong.bg.

Българинът спечели първия сет след пробив при 5:4, въпреки че играта беше доста равностойна. Това се пренесе и във втория сет, където пробиви нямаше и всичко трябваше да се реши с тайбрек. Там германецът беше на висота и изравни сетовете до 1:1.

Надал и Григор Димитров тренираха заедно в Индиън Уелс (ВИДЕО)

В третия сет обаче Григор достигна до пробив при 3:3, а от там до края не допусна изненада и затвори мача.

Taking out top guns 💪



At this #MiamiOpen @GrigorDimitrov:



Recorded Top-5 wins at the same event for the first time since 2017 Brisbane ✅



Recorded three consecutive Top-10 wins at the same event for the first time since ATP Finals 2017 ✅ pic.twitter.com/rmdBCayHRW