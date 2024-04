Шведската екоактивистка Грета Тунберг беше арестувана два пъти за ден. Първият арест беше при опит да бъде блокирана основна магистрала в холандския град Хага. Полицията задържа няколко участници в протеста, но след това ги освободи. Само час по-късно Тунберг се включи в опит да бъде блокирано шосето, водещо към гарата в града. Служители на реда я отнесоха на ръце до полицейски ван за втория ѝ арест. Активистите протестират срещу субсидиите за изкопаеми горива.

Тунберг се присъедини към няколкостотин протестиращи, които вървяха от центъра на холандския град до поле край магистрала A12, водеща до града.

