Нов висящ пешеходен мост бе открит в началото на април тази година. Той е най-високият на Стария континент и е единствен по рода си. Мостът се намира в региона Умбрия, Централна Италия. Дълъг 175 м и се издига на височина 574 фута.

Съоръжението свързва двете градчета Селано и Монтесанто. Разходката по него отнема около 30-45 минути.

Адреналинът обаче не идва само от това да се движиш над пропастта, а и от отделните ленти, по които трябва да вървиш.

Обезопасяването става с колани, които придържат посетителите. Друго изискване е носенето на подходящи обувки.

