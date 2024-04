Няколко дрона бяха успешно свалени от иранската противовъздушна отбрана в петък сутрин, но засега няма информация за ракетна атака, каза говорителят на иранската космическа агенция.

Израел нанесе удари срещу Иран (ВИДЕО)

„Понастоящем не е имало въздушна атака извън Исфахан и в други региони на страната“, каза Хосейн Далириан в съобщение, публикувано в социалната мрежа X. Летищата в столицата бяха временно затворени.

"Силната експлозия, чута близо до Исфахан, е била причинена от стрелба на противовъздушната отбрана по подозрителен обект", каза ирански висш военен командир, цитиран от държавната информационна агенция Tasnim.

Рано сутринта израелски ракети удариха обект в Иран, съобщи ABC News, позовавайки се на американски служител. Иранските държавни медии от своя страна информираха за експлозия в централната част на страната, дни след като страната изстреля дронове срещу Израел.

Иранските системи за противовъздушна отбрана бяха активирани в няколко региона като предпазна мярка срещу потенциални въздушни заплахи, съобщи държавната информационна агенция IRNA.

„След активирането на системите за ПВО в някои части на страната, не са докладвани мащабни удари или експлозии. Всички съоръжения в района на Исфахан са защитени, включително ядрените“, допъват от IRNA.

Tasnim news agency, closely affiliated to the IRGC, has published this video with the caption: "Isfahan's nuclear site is completely safe". pic.twitter.com/rHAxJmGGuJ