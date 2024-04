Откриха китара на Джон Ленън, която специалисти считаха за изгубена в продължение на 50 години. Инструментът е използван в някои от емблематичните песни на четворката от Ливърпул като „Хелп” и „Норвежка гора”.

"Now and Then": "Бийтълс" издават нова песен



Китарата е била открита случайно на тавана на възрастна двойка. Сега тя ще бъде изложена на търг, а специалистите очакват цената ѝ да достигне няколко милиона долара. Барабанистът на „Бийтълс” Ринго Стар лично се свързал с аукционната къща, за да се порадва на ценната китара на Ленън.

Синовете на Пол Маккартни и Джон Ленън издават съвместен сингъл (ВИДЕО)

„Получихме обаждане от едно семейство. Синът каза, че родителите му са възрастни и се местят в нов, по-малък дом. По време на преместването открили китарата, която знаели, че притежават, но в един момент решили, че са изгубили някъде. Може би това е последната възможност на феновете да притежават нещо, което е било на „Бийтълс”. Това е един толкова важен инструмент. Джон Ленън е свирил много на тази китара, също и Джордж Харисън. А съвсем наскоро я показахме и на Ринго Стар, защото и той искаше да бъде част от това”, обясни Мартин Нолан, съосновател на аукционната къща.

Пол Маккартни намери своя отдавна изчезнала китара (ВИДЕО+СНИМКИ)