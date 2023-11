Легендите от "Бийтълс" издават нова, обявена като последна, песен на групата. В 12-минутен документален филм на режисьора Питър Джаксън, качен снощи в YouTube, Пол Макартни и Ринго Стар разказват как се е стигнало до това да направят ново парче, въпреки че Джон Ленън и Джордж Харисън отдавна не са между живите.

53 години след разпадането си: "Бийтълс" пуска нова песен чрез изкуствен интелект



Всичко започнало от касета с домашен запис на Ленън, който е предаден от съпругата му Йоко Оно. През деветдесетте, тримата живи от Бийтълс правят по този начин две песни с гласа на убития Джон - "Free as a Bird" и "Real Love".



Започват работа и по трета песен - "Now and Then", но техническите средства не им позволяват да отделят гласа на Ленън. Сега, това вече е възможно и след дълга работа, включително новозаписани бас и барабани от Пол Маккартни и Ринго Стар, този следобед ще бъде премиерата на "Now and Then" - "Сега и преди".