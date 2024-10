Любопитно видео на майка, която готви за децата си с продуктите, с които разполага, разпали коментари за натиска върху майчинството в ерата на социалните медии.

Мая Барнс често споделя видеоклипове как готви за трите си малки деца в TikTok и Instagram под псевдонима The Polish Mom. Но една конкретна публикация за вечеря с кренвирши и пилешко заживя свой собствен живот, събирайки повече от 17 милиона гледания и доста негативни коментари относно кухненските умения на Барнс, хранителната стойност на ястието и нейния външен вид.

This next generation of moms is doomed..pic.twitter.com/v0LHY7Lltn